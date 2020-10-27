لبنان | الشيخ حسن: لضرورة ألا تخرج الحكومة الموعودة نسخة عما سبقها من محاصصة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، “ضرورة ألا تخرج الحكومة الموعودة نسخة عما سبقها من محاصصة وتسويات جانبية، بل أن تكون حكومة إنقاذ حقيقي قادرة على قيادة ورشة إصلاح وفق ما تتطلبه أولويات العمل الوطني لإخراج لبنان من الانهيار”.

وشدد على “أهمية التمثيل الوازن لمختلف الشرائح الوطنية، وفي طليعتها الطائفة المعروفة، على أساسٍ من الشراكة والتعاون وفق الأحقية الطبيعية دون أي تمييز في التمثيل إلا على قاعدة الكفاءة والجدارة وتقديم الأفضل، كي لا يخسر اللبنانيون نافذة الفرصة الأخيرة المتاحة لانتشال البلاد من الاندثار”.

وفي سياق آخر، جدد الدعوة إلى “إعلاء الأخلاق في التعامل بين الناس وتقديم احترام المعتقدات الدينية لبعضنا البعض في السلوك العام، والتمسك بحرية الرأي المنطلقة من المنطلق الأخلاقي أولا، وعبر شيخ العقل عن “رفضه وإدانته لأي إساءة لرسول الله محمد وكافة الأنبياء والمرسلين”، مؤكدا أن “رفض الاساءات والتفلت من ضوابط العقل والاحترام المتبادل، يوازيه رفض القتل وإراقة الدماء، ولأجل ذلك تبقى كلمة الأخلاق الحصيفة حصنا لبني البشر يجمع بينهم ولا يفرق”.