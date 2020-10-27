لبنان | جمعية عمومية لاتحاد نقابات الأفران غدا للبحث في محاضر الضبط بحق عدد منها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 11 دقيقة

دعا نائب رئيس إتحاد نقابات المخابز و الأفران علي إبراهيم الى عقد جمعية عمومية للأفران عند الثانية من بعد يوم ظهر غد الأربعاء في 28 الجاري في أفران كيروز جسر الباشا، وذلك للبحث في موضوع محاضر الضبط المنظمة بحق عدد من الأفران واتخاذ القرارات المناسبة للمحافظة على حقوق الأفران.

وأشار إبراهيم الى أن “إحالة محاضر الضبط الى القضاء كان بسبب خلافات تم معالجتها بين الإتحاد و الوزارة وفقا لما كانت تطالب به الأفران” .

وأكد إبراهيم أن “الإتحاد يعول كثيرا على القضاء في إنهاء هذا الملف وفقا للأصول التي تحفظ حق صاحب الفرن خصوصا وأن هذه المحاضر كانت تحصل بشكل كيدي”.

وأوضح إبراهيم ان الجمعية العمومية ستحدد غدا موقف أصحاب الأفران سلبا أم إيجابا أي الإضراب أو عدمه بهدف المحافظة على هذا القطاع .