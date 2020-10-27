لبنان | الريجي ضبطت منتجات مهربة في معركة وسد البوشرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، في بيان “ان جهاز المكافحة التابع للريجي، نفذ عمليتي دهم في منطقتي سد البوشرية وبلدة معركة في قضاء صور ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التهريب.

وتم بنتيجة العمليتين ضبط كميات مهربة كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل، صادرتها “الريجي” وسطرت محاضر في حق المخالفين وأحالتهم على القضاء المختص.