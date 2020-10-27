- 1/2
- 2/2
الريجي
أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، في بيان “ان جهاز المكافحة التابع للريجي، نفذ عمليتي دهم في منطقتي سد البوشرية وبلدة معركة في قضاء صور ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التهريب.
وتم بنتيجة العمليتين ضبط كميات مهربة كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل، صادرتها “الريجي” وسطرت محاضر في حق المخالفين وأحالتهم على القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الريجي ضبطت منتجات مهربة في معركة وسد البوشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.