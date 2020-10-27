لبنان | تسجيل 7 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الضنية

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تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد الفحوصات المخبرية PCR التي أجريت على مخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس.
وتوزعت الإصابات على بلدات بخعون 2، وإصابة واحدة في كل من سير، بقرصونا، بيت الفقس، زغرتغرين وقرحيا.
وناشدت خلية الأزمة المواطنين “الإلتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة، منعاً لتفشي الفيروس، وحرصاً على سلامتهم وصحتهم”.
يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي، عن “تسجيل 796 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) يوم الأحد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 72186 حالة”.
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