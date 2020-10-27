لبنان | ضبط 3 أطنان من المخدرات في ميناء عدن… و”حزب الله” متورط

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تهريب مخدرات في اليمن
ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، الاثنين، 3 أطنان من المخدرات في ميناء عدن. واعلنت وسائل إعلام محلية إن أحد المتورطين الذين تم توقيفهم في تهريب شحنة المخدرات، يحمل الجنسية اللبنانية ويعمل لصالح “حزب الله”.
وأفاد مصدر أمني لـ”إرم نيوز” أن قوات طوارئ أمن عدن ضبطت المخدرات، التي كانت مخبأة في حاويات تحتوي على أكياس من السكر، وعددها 15 حاوية.
وأوضح أنه تم اكتشاف المخدرات عند عملية تفتيش عدد من تلك الحاويات، وما زالت عمليات التفتيش لبقية الحاويات مستمرة.
وذكر المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع جهات وأطراف خارجية إلى جانب أطراف يمنية، في تهريب المخدرات إلى اليمن عبر ميناء عدن.
وأكد أن التحقيقات لاتزال جارية حول القضية، وأنه لم يتم حتى الآن رفع التقرير النهائي بشأنها، مشيرًا إلى أن تفاصيلها ستنشر عبر بيان صحافي خلال الساعات المقبلة.
وعن تورط “حزب الله” اكتفى المصدر بالقول إن ”هناك جهات خارجية متورطة، ولن نتمكن من كشفها حاليًا إلا بعد الانتهاء من التحقيقات“.
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