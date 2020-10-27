كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية نشرت غرفة ادارة الكوارث جدولا لتوزع اصابات كورونا الجديدة على البلدات والمناطق اللبنانية. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 796 اصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 796 إصابة جديدة.. هكذا توزعت حالات كورونا على البلدات اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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