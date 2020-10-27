طارق المجذوب
أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، في حديث تلفزيوني، الى انه “قبل ان نتخذ اي قرار تعليمي نقوم بإستطلاع اراء الاطباء ولجنة كورونا، ولجنة التربية واللجنة الصحية النيابية وهذا الامر يهدف الى اتخاذ افضل قرار ممكن”، موضحاً ان “المدرسة هي جزء من المجتمع فمن غير المقبول ان يتم فتح كل المحلات والابقاء على المدارس مغلقة لذلك ذهبنا الى التعلم المدمج بين الحضوري والتعلم عن بعد”.
وشدد المجذوب على ان “الهدف من هذه القرارات هو انقاذ العام الدراسي ومن المفروض ان نكون تعرفنا هذه السنة اكثر على وباء كورونا فمن الممكن ان يبقى الوباء معنا الى اخر ايام الصيف المقبل، لذلك نعمل على انقاذ العام الدراسي، والأولاد سيذهبون الى المدارس، مع تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الوزير المجذوب: نعمل على انقاذ العام الدراسي.. والأولاد سيذهبون الى المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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