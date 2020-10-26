لبنان | الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه الاقليمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 6 ثواني الجيش اللبناني أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أن “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 60 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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