لبنان | الادعاء على بدري ضاهر في قضية أمير الكبتاغون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 43 دقيقة قضاء ادعت النيابة العامة المالية على مدير عام الجمارك بدري ضاهر في قضية أمير الكبتاغون. واحالت الملف الى قاضي التحقيق في بيروت الذي لم يقرر ما إذا كان سيبُقي القضية لديه او سيحيلها الى احد قضاة التحقيق في بيروت.

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