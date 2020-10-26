لبنان | “المال”: تحويل 50% من قيمة عائدات البلديات إلى مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين وزارة المالية أعلنت وزارة المالية أنها “ستحول إلى مصرف لبنان 50 في المئة من قيمة عائدات البلديات واتحاد البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2018، أي 227 مليار ليرة”.

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