كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ 16 دقيقة قوى الأمن الداخلي سطّر قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية 12 محضر ضبط في نهاية الأسبوع المنصرم بحق ملهى ليلي من جهة عدم التزامه بالاقفال، وعدد من المطاعم لمخالفتهم قرار التعبئة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالوثائق – 12 محضر ضبط بحق المطاعم المخالفة لقرار التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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