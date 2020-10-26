لبنان | الريجي خفضت أسعار السجائر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ 35 دقيقة

أكدت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” في بيان أن “تراجع سعر صرف الدولار الأميركي انعكس انخفاضا في ثمن المنتجات التبغية، فبادرت إلى إصدار لائحة محدثة بالأسعار استنادا إلى هذا التطور”.

وأوضحت أن “أسعار السجائر المصنعة محليا خفضت في اللائحة المعدلة بقيمة 500 ليرة لكل علبة، في حين خفضت أسعار السجائر المستوردة بقيمة ألف ليرة”.