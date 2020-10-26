لبنان | جعجع: التمسك بالسلطة لن يؤثر على الواقع وحتى الآن business as usual

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك دائماً امل وليس من قبيل رفع المعنويات لكن الأساسيات لا تزال موجودة في لبنان والأساسيات هي بالعنصر البشري.
وقال جعجع في حديث إذاعي: “على الرغم من التراكم الكبير لا يزال هناك أمل بالتغيير لأن الارادة وحدها كافية ولكن لا ارادة حتى الآن”.
وأضاف جعجع: “حتى الآن business as usual وحتى قبل وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، المجموعة الحاكمة معروفة ونحن كنا أقلية وكان باستطاعتنا التحسين في بعض الأوقات لكن لو أرادت المجموعة الحاكمة التغيير لغيّرت”.
ولفت إلى أنه طالما ان المجموعة الحاكمة هي نفسها فلا يمكن ان نتأمل بالجديد ولا بالإصلاحات.
وأكد جعجع أن بعد 17 تشرين لا يمكن احتساب المعادلة السياسية كما قبله، لأنه حتى من صوّت للأكثرية الحاكمة لم يعد يريدها، هناك لاعبون جدد على الساحة ويتمثلون بالناس التي لم تعد تريد من اختارت في السابق وهذه القوى تترجم أصواتها في الانتخابات النيابية.
وأضاف: “كنا كل يوم نطرح ما نادت به 17 تشرين، ففي 2 أيلول 2019، قلت في المؤتمر الاقتصادي انه يجب تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين قبل وقوع البلد”.
وشدد على أننا سمعنا رأي الناس من السلطة ونسمع ما يقوله اليوم الناس، لذلك فان التمسك بالسلطة لن يؤثر على الواقع، وان صحّ ذلك، فهذا كارثي وهناك عطب آخر أساسي في لبنان.
ورأى أنه في الحكومات التي كانت تسمى “وحدة وطنية” الجميع كان يرمي التهمة على الآخر، من هنا فلتتفضل الأكثرية وتحكم البلد وتخرجه مما اوصلته إليه.
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