لبنان | 14 إصابة جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أكتوبر 2020 01:18 مساءً - منذ ساعتين مطار بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23/10/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالآلي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (ست حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

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