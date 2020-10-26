لبنان | طقس مستقر حار في الأيام المقبلة

الطقس في لبنان
من المتوقع ان يؤثر مرتفع جوي حالياً على لبنان ويؤدي بطقس مستقر وحار قليلاً نهاراً، لتعود الحرارة للانخفاض التدريجي في الايام المقبلة، علما أن لا منخفضات ممطرة في الافق لغاية الآن.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة، بقاعا بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة
٢- قليلة السحب
٣- الرياح شمالية شرقية ٢٠ الى ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة ٦٠٪ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منحفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: طقس خريفي مستقر قليل السحب فيما الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٣ و ٢٩ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٥ درجة.
الاربعاء: طقس خريفي مستقر غائم جزئياً بسحب متوسط الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢١ و ٢٨ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة.
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