لبنان | الراعي: البلاد بحاجة الى حكومة مستقلة… ولا ثقة

البطريرك الراعي
أكد البطريرك الراعي في افتتاح أعمال السينودوس أن البلاد بحاجة الى حكومة مستقلة تضع خطة إنقاذية أساسها إعادة تكوين السلطة وآن الأوان لتطبيق ما نص عليه الدستور فالشعب في حالة قلق وعوز ولا ثقة.
وقال الراعي: “مطلوب من الحكومة العتيدة أن تضع خطة مالية إقتصادية إنقاذية وتجري الإصلاحات الفورية لمواجهة الأزمات والعمل على إعادة تشكيل السلطة وفق الدستور”.
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