الدكتور جوزيف الحلو
اعتبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو، أنه “على المستشفيات الخاصة أن تستقبل مرضى كورونا وعلى الأقل أن يكون هناك سريري عناية فائقة لمرضى هذا الفيروس”.
وشدد الحلو على ضرورة مطالبة “الحكومة اللبنانية ووزارة المالية أن تدفع مستحقات المستشفيات، المستشفيات الحكومية مليئة بمرضى كورونا ولم تعد تستطيع استقبال الحالات الحرجة، ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال طلب إغلاق البلد 14 يوم، وإن لم يحصل هذا الأمر سنكون بوضع كارثي، وقد نصل إلى النموذج الإيطالي، بل أصعب من ذلك”.
وشدد على أنه “لا أريد أن يصل مريض الى الطوارئ دون أن يستطيع الوصول، فهناك بعض المستشفيات تغلق الطريق أمام الصليب الأحمر الذي يحمل مصابا بالفيروس، وإن لم يلتزم الناس بالتدابير الصحية فنحن ذاهبون إلى كارثة صحية في لبنان، على الجميع أن لا يخرج من منزله الا عند الضرورة القصوى”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مدير العناية بوزارة الصحة يحذر: إن لم نغلق البلد أسبوعين سنكون بوضع كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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