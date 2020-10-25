لبنان | بلدية تعترض على قرار الاقفال: الإصابات لا تتجاوز أصابع اليد

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عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية
قدّم رئيس بلدية نهر ابراهيم في قضاء جبيل شربل أبي رعد، كتابا باسمه وباسم أعضاء المجلس البلدي الى وزارة الداخلية، عبر قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري اعتراضا على القرار الصادر عن الوزارة بإقفال البلدة “لاسيما أن عدد الاصابات في البلدة لا يتجاوز عدد أصابع اليد من أصل أكثر من 6 آلاف مواطن من البلدة وقاطنيها”.
يشار إلى أنه وبسبب الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا في عدد من البلدات اللبنانية، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي قرارا جديدا يتعلق باستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع الاصابات فيها.
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