لبنان | حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 22 و23 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة مطار بيروت- ارشيف أعلنت وزارة الصحة نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 22 و23 تشرين الأوّل، وأظهرت النتائج وجود 38 حالة ايجابية.

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