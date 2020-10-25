كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 5:46 مساءً قرار جديد لوزير الداخلية أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي قرارا جديدا يتعلق باستمرار اقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها. للاطلاع على القرار وأسماء القرى والبلدات Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا… إغلاق 63 بلدة وقرية لبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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