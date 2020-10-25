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لبنان | بهاء الحريري ينفي الشائعات مؤكداً استمراره في عالم السياسة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 5:16 مساءً

الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الاخيرة بشائعات عن إنسحاب الشيخ بهاء الحريري من عالم السياسة.

لذا يهمنا أن نؤكد أن كل هذه الشائعات غير صحيحة وأنه مستمر ولن يتراجع تحت أي ظرف و لأي سبب.

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تبقى أهدافنا وإرادتنا أقوى من تمنيات وفبركات من لم يستطيعوا الحفاظ على لبنان و مصالح اللبنانيين.

بيان الشيخ بهاء الحريري

بيان الشيخ بهاء الحريري

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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