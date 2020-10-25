لبنان | بهاء الحريري ينفي الشائعات مؤكداً استمراره في عالم السياسة

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آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 5:16 مساءً
الشيخ بهاء الحريري
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الاخيرة بشائعات عن إنسحاب الشيخ بهاء الحريري من عالم السياسة.
لذا يهمنا أن نؤكد أن كل هذه الشائعات غير صحيحة وأنه مستمر ولن يتراجع تحت أي ظرف و لأي سبب.
تبقى أهدافنا وإرادتنا أقوى من تمنيات وفبركات من لم يستطيعوا الحفاظ على لبنان و مصالح اللبنانيين.
بيان الشيخ بهاء الحريري
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