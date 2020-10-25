لبنان | ابتزّه مادّياً من خلال تهديده بنشر صور فاضحة له

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعتين

ورد الى شعبة العلاقات العامة رسالة عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حول تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز وتهديد بنشر صور فاضحة من قبل شخص مجهول.

بعد التنسيق الفوري بين الشعبة المذكورة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة المتابعة، جرى استماع مقدِّم الشكوى الذي أفاد أنه تواصل عبر تطبيق “Whatsapp” مع شخص مجهول -مثلي الجنس- بهدف التسلية فأرسل له صوراً خاصة به، ليقدم الأخير على تهديده بنشرها في حال لم يرسل له المدّعي مبلغ /500/ ألف ل. ل. عبر إحدى شركات تحويل الأموال، فاستجاب لطلبه، غير أن المبتزّ استمر بطلب المزيد، وطلب إرسال مبلغ آخر مماثل.

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من خلال الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت دورية من المكتب المذكور، من توقيفه، وضبط جهازه الخلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، إضافةً الى قيامه بابتزاز عددٍ آخر من الأشخاص في لبنان والخارج.

أودع الموقوف مع الهاتف المضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.