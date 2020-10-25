كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 مساءً - منذ 6 دقائق آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2020 2:48 مساءً سجن أعلنت قوى الأمن الداخلي أن “لا صحة لما نُشر على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة السجين “م. خ.” في أحد المستشفيات بسبب إصابته بفيروس كورونا”، لافتةً الى انّ الوضع الصحي للسجين مستقرّ وهو قيد المتابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ما صحة وفاة سجين في أحد المستشفيات إثر كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.