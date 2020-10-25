لبنان | إصابتان جديدتان في مشحا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 03:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت بلدية مشحا في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشابتين من البلدة، حيث أجرتا فحص الpcr وأتت النتيجة إيجابية، وهما الآن ملتزمتان الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوما. وستجرى الفحوص اللازمة للمخالطين بالتنسيق مع رئيس مركز طبابة محافظة عكار حسن شديد.

ودعت البلدية الى “ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، وبخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.