لبنان | بلدية البابلية: حالة إيجابية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 54 دقيقة

سجلت بلدية البابلية في بيان، حالة جديدة مصابة بكورونا، لمقيم وهو مخالط لاحدى الحالات الايجابية في إحدى المدارس، ويخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد العائلة، وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية.

وفي المقابل، سجلت 4 حالات شفاء، وبذلك يكون عدد الحالات الايجابية المؤكدة قد تراجع إلى 3 حالات فقط.

ودعت البلدية المخالطين الى “ضرورة الحجر المنزلي 14 يوما، من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير احترازي”.

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كما جددت الدعوة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة أمس السبت تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة.

أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات.