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الحرائق
أصدر مختار بلدة جربتا البترونية إيف ضاهر وأعضاء الهيئة الإختيارية في البلدة بيانا، على أثر تكرار الحرائق في خراج البلدة والقرى المجاورة.
جاء فيه: “بعد عدة حرائق متتالية خلال مدة شهر واحد وفي توقيت غريب، راودت أهلنا في جربتا ومنطقة البترون شكوكا حول هذه الحرائق المريبة، لذلك نطالب الجهات المعنية بتشديد الإجراءات لمنع تكرار هذا التعدي المشؤوم. كما ندعو الاهالي الى رصد أي حركة غير طبيعية ومريبة ورفع الجهوزية التامة لابلاغ القوى الأمنية”.
ولفت إلى أنه “تم الإتصال بمخاتير القرى المجاورة صغار- عبدللي -تولا، الذين أبدوا استعدادهم للتنسيق والتعاون لوضع حد لهذه الاعمال”، معلنا “متابعة هذا الموضوع وصولا الى إنزال أشد العقوبات بالفاعلين وتحقيق العدالة من أجل حماية البيئة والإنسان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مختار جربتا بعد تكرار الحرائق: لتشديد الاجراءات ورفع الجهوزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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