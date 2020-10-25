لبنان | وهاب: فشل محاولة العراق تصنيف الأخوان جماعة إرهابية خطأ كبير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أكتوبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 11:50 مساءً وئام وهاب غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على تويتر، قائلا: “فشل محاولة العراق تصنيف الأخوان جماعة إرهابية خطأ كبير. نتمنى أن لا يعاني العراق الحبيب في يوم ما من غدر هذه الجماعة التي غدرت بكل الدول العربية في توقيت معين وكانت تختار التوقيت القاتل”.

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