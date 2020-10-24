لبنان | “حزب الله” يشرف على معسكرات حوثية في الحديدة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 9:42 مساءً
"حزب الله" يشرف على معسكرات حوثية بالحديدة
بعدما كشف قيادي ميداني حوثي سابق، السنة الماضية عن دور خبراء “حزب الله”، في التخطيط والتدريب، وتصنيع المتفجرات وغيرها، حيث ذكر حينها تقرير لموقع “نيوز يمن”، عن “أبو حرب”، كما يُلقب، ان خبراء الحزب دخلوا اليمن، بجوازات مزورة يمنية وسورية، للتدريب العسكري وتصنيع المتفجرات، موضحا أن خبراء الحزب تخصصوا في “تدريب المقاتلين الحوثيين على صنع وتجهيز العبوات الناسفة، وزراعة الألغام، وكيفية التصرف عند الوقوع في الأسر بيد القوات الحكومية”… كشفت مصادر مطلعة بحسب “العربية” أن خبراء من “حزب الله” يشرفون على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن.
وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر الأحمر شمال غربي محافظة الحديدة، لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات “الرسول الأعظم” في منطقة القناوص.
ويضم المعسكر خبراء من “حزب الله” ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بـ”ألوية المغاوير”، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية دعت، بقية دول وشعوب المنطقة العربية إلى “عدم الاكتفاء بموقف المتفرج” مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وذلك بحسب “العربية”.
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