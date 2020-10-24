لبنان | إليكم عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ 3 ساعات كورونا لبنان اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1427 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 69906.

وجاء في التقرير:

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