لبنان | التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة مستشفى الحريري صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، جاء فيه: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 327 – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87 – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22 Advertisements – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 581 حالة شفاء – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 29 – حالات وفاة: 2

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