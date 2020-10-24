آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 6:27 مساءً
الشيخ بهاء الحريري
استنكر الشيخ بهاء الحريري الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر “تويتر” وقال “نستنكر كل إساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما نستنكر أي إساءة للأديان و الرسل وقتل الأبرياء. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ.”
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري يستنكر الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.