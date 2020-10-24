لبنان | كورونا يتسلل إلى صفوف اليونيفيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 10 دقائق قوة اليونيفيل في لبنان اعلن قال الناطق الرسمي بإسم ​اليونيفيل​ ​أندريا تيننتي​، عن “تسجيل ​حالات​ جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ في اليونيفيل، مع الاشارة الى أن البعثة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية الضرورية والصارمة فيما يتعلق بتتبع المخالطين والعزل والحجر الصحي، وهو نفعله على الدوام، ولم يكن هناك اختلاط بالسكان والمجتمعات المحلية، ونحن نفحص جميع الأشخاص الآخرين الذين كانوا على ​اتصال​ بالحالات الإيجابية ونضعهم في الحجر الصحي”.

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