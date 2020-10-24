لبنان | أهالي الطلاب في الخارج: للاسراع بتعميم آلية تنفيذ مرسوم الدولار الطالبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 11 دقيقة

ناشدت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، “الإسراع بإصدار تعميم لآلية تنفيذ مضمون المرسوم الجمهوري الداعم للدولار الطلابي الى المصارف العاملة في لبنان، لتقوم بدورها الإداري والفعلي في تطبيق عملية تأمين المبالغ وتحويلها إلى المستفيدين من الطلاب، حتى يتمكنوا من اللحاق بجامعاتهم لهذا العام قبل فوات الأوان، علما بأن كل يوم تأخير يسبب فصل عشرات الأطباء والمهندسين من جامعاتهم بعد نفاذ المهل التي أعطيت لهم لدفع الأقساط، ونحن على يقين بأن سعادتكم لا ترضون أن يلحق الأذى أي مواطن كان، فكيف اذا كانوا طلابا وأنتم الأحرص على تسهيل شؤون الطلاب بما تتميزون به من أمانة وإخلاص وحكمة”.

أضافت الجمعية في بيانها: “سعادة الحاكم، مرت تسعة أشهر وانتم تشاهدون الجهود الحثيثة والفردية التي قامت بها جمعية اهالي الطلاب ولم تهدأ الى ان اثمرت بمرسوم جمهوري يدعم الدولار الطالبي ونحن نفتخر بما قمنا به منذ بداية عملنا التأسيسي لهذا المشروع الوطني والجليل ومتابعته بكل صدق وأمانة من اجل حماية مستقبل طلابنا، وأخيرا حط المرسوم رحاله في مؤسستكم الكريمة وبين اياديكم البيضاء وضمائركم الحية التي نكن لها كل احترام، ولا يخفى على سعادتكم بأن كل عمل يدخل في الدائرة المادية نشاهد مجموعات كثيرة تدخل على خط الدولار الطالبي تقوم بالمزايدات والنشاطات وهي مدعومة من جهات تجارية واستغلالية هدفها جني الأرباح ولو على حساب وجع الناس وفقرهم، ولقطع الطريق على كل النوايا الخبيثة وللتعاون، تقدمنا بطلب لجانبكم لتحديد موعد للقائكم وايداعكم مذكرة وإبداء الرأي على مسمعكم بما نملك من معطيات ومعلومات واقعية عسى أن تساعد في تطبيق آلية التنفيذ بصورة شفافة تضمن الحفاظ على المال العام حتى تصان الحقوق وتصل إلى النتيجة المرجوة والتي تروها مناسبة”.