لبنان | الخازن: فيروس كورونا يزداد انتشاره في سراي جونية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 39 دقيقة النائب فريد هيكل الخازن أكد النائب فريد هيكل الخازن في تغريدة عبر “تويتر” أن فيروس كورونا يزداد انتشاره في سراي جونية، داعيا لإقفالها أسبوعاً اضافيّاً تفادياً لوقوع الكارثة.

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