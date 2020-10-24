لبنان | نائب سابق يعلن إصابته بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 34 دقيقة مجلس النواب - أرشيف أعلن النائب السابق غسان مخيبر عن إصابيه بفيروس كورونا، في منشور عبر صفحته في فايسبوك. ودعا كل من خالطته الأسبوع الفائت إلى إجراء فحص الـPCR.

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