كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة حريق-صورة تعبيرية يحاول عناصر الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اندلع في حرش جبل المزيرعة المطل على بلدة دير نبوح ـ الضنية، بالتعاون مع عناصر البلدية والأهالي، إلا أن صعوبة وصول آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق بسبب وعورة الطريق، عمد الأهالي إلى مناشدة الجيش إرسال طوافة لإخماد الحريق، قبل تمدده باتجاه مناطق حرجية إضافية ومناطق زراعية وسكنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أهالي دير نبوح الضنية يناشدون الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.