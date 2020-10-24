لبنان | بعد الانخفاض “الكبير”… الدولار يرتفع من جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد انخفاضه بشكل “كبير”، عاد سعر صرف دولار في السوق السوداء الى الارتفاع، حيث بلغ بعد الظهر عتبة الـ 6700 للمبيع و6850 للشراء.

وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، فسجل 6250 ليرة للشراء مقابل 6350 ليرة للمبيع، في حين وصل ليل امس الى 8500 ليرة.