لبنان | عشية السبت.. تأخير الساعة وفقاً للتوقيت الشتوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين تأخير الساعة وفقاً للتوقيت الشتوي ينتهي منتصف هذه الليلة العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وعملا بقرار رئاسة مجلس الوزراء نذكر المواطنين الكرام بضرورة تأخير الساعة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة. وأصدر الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكّية, في وقت سابق, مذكرة تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، مذكرا بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25 تشرين الأوّل 2020. Advertisements وفيما يلي نص المذكرة: عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام. يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 24 – 25 تشرين الأوّل 2020 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. ====

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