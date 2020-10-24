لبنان | النفايات تتكدس في الشوارع.. ووزير المال يوضح بشأن مستحقات الشركات المسؤولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 50 دقيقة

لم يكن ينقص اللبنانيين إلا منظر النفايات المتكدسة على جوانب الطرقات في أقضية بعبدا والشوف وعاليه وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجة كمية النفايات الهائلة.

فمنذ تموز الماضي، تجتمع شركة جمع النفايات “سيتي بلو” مع حاكم مصرف لبنان لإيجاد حل لدفع مستحقات الشركة، فيما الحال هو الحال. ينتظر أن تتوقف شركة “رامكو” الأسبوع المقبل هي الأخرى عن جمع النفايات من بيروت العاصمة والمتن وكسروان للسبب عينه وهو عدم دفع الدولة مستحقات الشركتين. كل هذا يأتي على أبواب الشتاء وفي عزّ استفحال أزمة تفشّي وباء كورونا ليزيد تكدس النفايات بما يرتّبه من آثار صحية وبيئية على واقع اللبنانيين المأساوي مأساوي

من جهته أوضح المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، في بيان اليوم، “ردا على الجدل عن ملف شركات النفايات، أن الوزارة دفعت منذ بداية العام 2020 مراسيم دفع بقيمة 82.2 مليون دولار و7.4 مليار ليرة ومشاريع مراسيم بقيمة 21 مليون دولار، ولم يبق لدى الوزارة أي مراسيم عالقة لشركات النفايات”.

ولفت إلى أن “الدولة تدفع جميع مستحقاتها وعقودها للشركات بالعملة الوطنية أي الليرة، وأزمة شركات النفايات التي عبرت عنها في أكثر من لقاء، هي حاجتها الى الدولار Fresh وتحويل مستحقاتهم من الليرة الى الدولار، وليست مسؤولية وزارة المال”، مشيرا إلى أن “وزارة المال كانت أرسلت كتابا في 20 تشرين الأول الى مصرف لبنان لتوفير التمويل بالدولار لعقود مع مجلس الإنماء والإعمار لإدارة النفايات المنزلية الصلبة، ولم تتلق جوابا”.