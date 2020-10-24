لبنان | المفتي دريان: حرية الرأي والتعبير لا تعني التطاول على عقائد الآخرين ورموزهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن الإساءة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الصادرة بين الحين والآخر عن أفراد موتورين يستغلون مفهوم الحرية في بلدانهم تشكل عدواناً مستمرا على جميع المسلمين في العالم، وتستفز مشاعرهم مما يتطلب من المسؤولين في هذه الدول وضع حد نهائي ومعالجة هذا الأمر حتى لا تكون له تداعيات سيئة وخطيرة نرفض الوصول إليها.

وشدد المفتي دريان على أن “حرية الرأي والكلمة والتعبير على اختلاف وسائله لا تعني التطاول على عقائد الآخرين ورموزهم وهذا يتطلب إعادة النظر بمفهوم الحرية المطلقة، التي ليس لها حدود، والعودة الى المفاهيم الحقيقية لحرية التعبير، التي تقف عند احترام الآخرين وعدم المس بعقائدهم ورموزهم كما يحض عليه الإسلام في تعاملنا مع الآخرين وفي التحاور معهم بكل رقي وسمو كما كان يفعل خاتم الأنبياء والمرسلين محمد مع المسلمين وغير المسلمين الذي وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم. ”

وأبدى خشيته من تفاقم هذا الأمر وتصاعد وتيرته بحيث يخرج عن سيطرة الحكماء ويؤثر سلباً على التعايش السلمي بين شعوب العالم بأطيافها وانتماءاتها، فيما الإسلام حريص على احترام الآخرين وعدم التعرض لهم والانجرار إلى أعمال تخل بالأمن وتزعزع الاستقرار وتسيء إلى العلاقات القائمة بين الدول.

وقال المفتي دريان: سيبقى المسلمون في العالم متمسكين بحبهم لنبي الرحمة نور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الشعلة التي لا يخبو ضياؤها، ولا ينضب معينها، مهمها حاول الحاقدون حجب نورها الذي سيبقى وهاجاً الى يوم الدين. وختم بوعد الله تعالى في القرآن الكريم “إنا كفيناك المستهزئين”.