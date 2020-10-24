لبنان | رابطة مختاري قضاء جبيل تناشد المخاتير التنبه من خطر إشعال النيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

توجه رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المختار ميشال جبران الى كافة مخاتير القرى والبلدات في القضاء للتنبه من مخاطر إشعال النيران في هذه الفترة من السنة، وتبليغ القوى الأمنية بحال إفتعال الحرائق، كما تنبيه المزارعين وأصحاب الأراضي من إحراق الأغصان بعد تشحيل الأشجار خصوصاً في موسم الزيتون.

ويأتي هذا النداء بعد تزايد أعداد الحرائق في قضاء جبيل ومختلف المناطق اللبنانية والقضاء على مساحات خضراء كبيرة واقترابها من المنازل في بعض الأماكن كما تسبب بتلف كبير في المزروعات ناهيك عن الضرر البيئي الجسيم.

وتوجّهت الرابطة بالشكر من قائمقام جبيل السيدة نتالي مرعي الخوري على متابعتها الدقيقة وتدخلها مع المعنيين للمساهمة بالحد من هذه الحرائق، كما حيّت الرابطة تدخل طوافات الجيش اللبناني. وشكرت سرعة الإستجابة لدى فرق الدفاع المدني في قضاء جبيل الذي يعملون ليلاً ونهارًا دون كلل أو ملل لإنجاز مهامهم. ونوّهت بمؤازرة الأهالي في عمليات الإخماد.