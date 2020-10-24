لبنان | الدولار يستمر بانخفاضه “المريب”.. والأسعار تحافظ على ارتفاعها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 1:02 مساءً

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بشكل كبير عن ما كان عليه يوم أمس، فسجل 6250 ليرة للشراء مقابل 6350 ليرة للمبيع.

وكان دولار السوق السوداء انخفض للمرة الاولى منذ فترة وبلغ يوم أمس 6800-6900 ليرة مقابل الدولار الواحد.

من جانبها أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 24 و25/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين:

الشراء بسعر 3850 حدا أدنى.

البيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويتوقع عدد من السياسيين والاقتصاديين ان تقوم الحكومة بتخفيض سعر الدولار ليتراوح بين خمسة وستة الاف ليرة لبنانية، وذلك في حال تم تشكيل حكومة ووضع خطة لاستجلاب ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار فوراً وتنشيط العجلة الاقتصادية، وتشكيل نوع من الثقة للقطاع المصرفي.

بدوره أكدّ الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان أن “​المصرف المركزي​ تخلى عن دوره نوعا ما في ضبط السوق السوداء، خصوصا بظل الكلام عن رفع الدعم، فلا يجب أن ننتوقع انخفاضا ان لم يتم التوافق مع ​صندوق النقد​ الدولي”، مشيرا الى أن “إنخفاض سعر صرف ​الدولار​ آني، لأنه من الآن لـ6 أشهر لن نستطيع القيام بالإصلاحات الا إذا أمطرت الدنيا 100 مليار دولار”.

وفي رد على سؤال حول صحة احتمال انخفاض الدولار إلى ما دون ال5000 ليرة، بسبب تكليف رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، اعتبر أن هذا “تكهم وتنجيم، ولا أسمح لنفسي بالقول أن الدولار سيتنخفض إلى 5000 أو 6000، فالأسس الإقتصادية والعرض والطلب لم تتغير، وبحال لم نتفق مع صندوق النقد ولم يكن هناك استثمارات وتصدير وسياحة ليدخل الدولار، فالأمور ستزداد تعقيدا. التأليف يريح، إنما هناك خطوات بالإصلاحات، لأننا نستورد 90 بالمئة مما نستهلك”.

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وعلى الرغم من استقرار الدولار إلى حد ما في السوق السوداء، إلاّ أنّ أسعار السلع والمواد الغذائية تواصل ارتفاعها الجنوني.

في هذا الإطار، رصدت مؤسسة البحوث والاستشارات نسبة ارتفاع الأسعار بين أيلول العام 2019 وأيلول الفائت. فقد ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 98.73%، أمّا أسعار الخبز فسجلت ارتفاعاً بنسبة 85.87%. في ما يتعلق بالزيوت، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 155.87%، في حين ارتفعت أسعار البيض والأجبان والألبان بنسبة 111.54%.

في ما يختص باللحوم والدجاج فقد سجلت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 158.93%، أما السكاكر فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 234.53%.