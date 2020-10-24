وزارة المهجرين
أصدرت وزارة المهجرين بياناً أشارت فيه الى أنه:
“بعد أشهر على مكننة كافة ملفات المواطنين الموجودة لديها واستمالة للخطة التي وضعتها الوزيرة منذ اليوم الاول على استلامها مهامها تعمد الوزارة حاليا، الى استكمال مستندات هذه الملفات لتحويلها الى صندوق المهجرين تمهيدا لانهاء مهمة الوزارة نهائيا،
لذا فهي تطلب من كل المواطنين الذين تم الاتصال بهم مراجعتها لاستكمال النواقص في ملفاتهم قبل 15 كانون الاول المقبل، وإلا ستضطر آسفة لاعتبار الملف بحكم المقفل وبالتالي من الملفات غير المستحقة. تشكر الوزارة المهجرين المتعاونين معها، وتتمنى على الجميع المساعدة على طي صفحة الحرب نهائيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة المهجرين تطلب من المواطنين استكمال النواقص في ملفاتهم قبل 15 كانون الاول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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