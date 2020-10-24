تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الاسبوعي لحالات الانتشار لكورونا على صعيد بلديات الاتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 16 تشرين الأول وحتى الخميس 22 تشرين الأول 2020، حيث يتم متابعة 1479 حالة نشطة.
وأشار التقرير الى أن “حالة وفاة و467 حالة شفاء خلال أسبوع واحد، و 373 إصابة.
وتتيح غرفة العمليات منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للاطلاع على البيانات اليومية لحالات الانتشار في الاتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إدارة الكوارث في صيدا: 373 إصابة جديدة إضافة إلى حالة وفاة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.