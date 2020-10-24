لبنان | إدارة الكوارث في صيدا: 373 إصابة جديدة إضافة إلى حالة وفاة خلال أسبوع

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 21 دقيقة

أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الاسبوعي لحالات الانتشار لكورونا على صعيد بلديات الاتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 16 تشرين الأول وحتى الخميس 22 تشرين الأول 2020، حيث يتم متابعة 1479 حالة نشطة.

وأشار التقرير الى أن “حالة وفاة و467 حالة شفاء خلال أسبوع واحد، و 373 إصابة.

وتتيح غرفة العمليات منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للاطلاع على البيانات اليومية لحالات الانتشار في الاتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا.​