لبنان | رغم الأجواء الخريفية.. الحرارة مرتفعة خلال الأيام القادمة

توقعات الطقس
يؤثر طقس حار نهاراً اليوم وغداً، مع حرارة تتخطى ٣٠ درجة ساحلا، تترافق مع رياح شرقية نشطة احياناً فيما الاجواء تتحول الى غائمة جزئياً اليوم ثم غائمة غداً بسحب متوسطة وعالية، علما أن لا منخفضات ممطرة في الافق لغاية الآن.
تتراوح الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٣٣ درجة، بقاعا بين ١٣ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة، و الرطوبة ٦٠٪ ساحلا.
الاحد: خريفي مستقر حار وغائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية الرعدية بعد الظهر، وان حدثت تكون محلية جداً، الحرارة تنخفض لكن تبقى حارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعاً بين ١١ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٩ درجة، تنشط رياح شمالية شرقية
الاثنين: خريفي مستقر قليل السحب فيما تنخفض الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : ساحل بين ٢٣ و ٣٠ درجة، بقاعاً بين ١٣ و ٣١ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٦ درجة، تنشط رياح شمالية شرقية.
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