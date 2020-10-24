لبنان | توزيع منشورات توعوية وعوازل بلاستيكية في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أقامت جمعية أهل العطاء حملة نوعية على المحال والسكان والأهالي في منطقة الحدادين في طرابلس، بمشاركة رئيسها عضو مجلس بلدية طرابلس محمد تامر، وقطاع الشباب في الجمعية.

تم خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن المخاطر ولصق ملصقات على المحال للتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا في المناطق الشعبية والأسواق الداخلية في النجمة والحدادين، كما تم توزيع عوازل بلاستيكية مقدمة كهبة من منظمة “منجرة” التي تتخذ من معرض رشيد كرامي الدولي مقرا لها، وهي ممولة من الإتحاد الأوروبي.

تامر: وتحدث تامر شاكرا ل “الداعمين تجاوبهم ومساعدتهم للأهالي”، وناشد وزارة الصحة العامة “الإهتمام بالمناطق الشعبية ودعم المستشفى الحكومي في القبة وتعزيز قدرات مركز الحجر في فندق الكواليتي إن، الذي تشرف عليه لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال وغرفة العمليات في لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس، عبر تأمين فحوص pcr للمحتاجين من أبناء طرابلس، إضافة إلى ضرورة تقديم مساعدات غذائية من قبل الوزارات المعنية لاسيما في المناطق الشعبية المحجورة والمصنفة حمراء خلال فترات الإغلاق الالزامي”.

ولقيت الحملة تجاوبا من الأهالي والثناء على سرعة التوزيع.