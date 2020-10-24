لبنان | قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت وإحراق العلم الفرنسي في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قام مجهولون، مساء الجمعة بإلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية في بيروت احتجاجاً على إساءة النبي محمد.

أما في طرابلس، قام عدد من الأشخاص بإحراق قبضة الثورة احتجاجاً للإساءة للنبي محمد. ونفذ اهالي منطقة الميناء مسيرة احتجاجاً على التعرض الفرنسي للنبي محمد، وأحرقوا العلم الفرنسي.

وتصدر هاشتاغ “قاطعوا المنتجات الفرنسية” عبر “تويتر” منذ يوم الجمعة، رداً على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر كلمة ألقاها اثناء مشاركته في مأتم المدرس الفرنسي الذي ذبح بسبب عرضه صور للنبي محمد خلال محاضرة بإحدى الجامعات الفرنسية.