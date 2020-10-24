لبنان | حرائق تلتهم أحراجاً في البترون والأهالي يطالبون بتحقيق عاجل

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

يتواصل مسلسل الحرائق في أحراج وبساتين بلدتي جربتا وصغار البترونيتين، وبلدة عين كفاع في قضاء جبيل المتاخمة للقرى البترونية والمتصلة الأطراف بها، حيث اندلع حريق عند ساعات الفجر الأولى في القرى المذكورة، وتوجه عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران، وطالب الأهالي بإجراء تحقيق عاجل في الحرائق المتكررة في المواقع نفسها، وللمرة الخامسة في فترة لا تتجاوز الشهر.

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وفي بلدة بنتاعل في قضاء جبيل اندلع قبيل منتصف ليل امس حريق كبير امتد على مساحة اكثر من ٧٠ الف متر من الاراضي ووصلت السنة النيران الى المنازل وقضت على مساحات واسعة من الاشجار المثمرة والسنديان وطالت جزءا من احد المنازل وسيارتين كانتا متوقفتين الى جانب الطريق. وطال الحريق ايضا عددا من الخيم الزراعية البلاستيكية، وغرفتين من منزل احد القاطنين في البلدة واثاثا خارجية لاحد المنازل.

وعملت عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل وبجة وجاج بمساندة من عناصر وسيارت الاطفاء من مراكز البترون وكسروان والمتن الشمالي وغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني واهالي البلدة والقرى المجاورة على اخماد النيران، في حين قامت صهاريج إحدى شركات توزيع المياه الى المنازل بتأمين المياه لسيارات الاطفاء، اضافة صهريج من بلدة مشمش في قضاء جبيل.