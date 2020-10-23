لبنان | 95 حالة ايجابية جديدة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء طرابلس ، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 95 حالة ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

– طرابلس: 77،الميناء: 7، البداوي: 8، القلمون: 3.

وتجدد الخلية التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.