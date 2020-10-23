لبنان | جمعية المصارف: المصارف على استعداد لتوفير السيولة بالليرة للمستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 8:50 مساءً جمعية المصارف بعد البيان الصادر عن عدد من المستشفيات الخاصة والذي اعلنت فيه “عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبية العلاجية والجراحية خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية” بسبب اشتراط المستوردين تسديد ثمن المستلزمات والأدوية نقداً، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “المصارف على استعداد لتوفير السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات مقابل الشيكات والبطاقات، وهي تتمنّى على جميع المستشفيات الإستمرار في تأدية خدماتها كافة لجميع المواطنين”.

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